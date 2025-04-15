Kamu işçilerine yapılacak maaş zammını belirleyecek olan 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, yarın başlıyor. Kamu tarafını Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları temsil ediyor.

4-D statüsünde çalışan kamu işçilerinin maaş ve sosyal haklarını ilgilendiren süreç, 27 Şubat’ta işçi konfederasyonlarının ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletmesiyle başlamıştı. O tarihten bu yana idari maddeler büyük ölçüde müzakere edilirken, şimdi gözler TÜHİS’in sunacağı ilk ücret teklifine çevrildi.

İşçi tarafı, 2025’in ilk altı ayında yüzde 50, ikinci altı ayında ise yüzde 25 oranında zam ve bunlara ek olarak yüzde 10 refah payı talep ediyor. Ayrıca günlük brüt taban ücretin 1800 TL’ye çıkarılması, ikramiye, yol ve yemek yardımı gibi sosyal hakların da artırılması isteniyor.

Toplu sözleşme, Karayolları, Devlet Demiryolları, elektrik üretim tesisleri, çeşitli bakanlıklar, üniversiteler ve kamu hastaneleri gibi birçok kamu kurumunda görev yapan işçileri kapsıyor.

İlk toplantı, 16 Nisan Salı günü saat 14.00’te TÜHİS Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İşveren tarafının bu toplantıda ilk zam teklifini masaya koyması bekleniyor. Taraflar arasında yürütülecek müzakerelerin mayıs ayı içerisinde sonuçlanması öngörülüyor.