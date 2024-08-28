Yozgat'ta işsizlik maaşı, özellikle işini kaybedenler için merak konusu. 2024 yılı asgari ücret zammının belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı da güncellendi. Peki, 2024 yılında işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı nasıl alınır ve kimler bu ödenekten yararlanabilir?

2024 YILI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Artan enflasyon oranlarıyla birlikte asgari ücrette yapılan zam, işsizlik maaşını da etkiledi. Buna göre, 2024 yılında en düşük işsizlik maaşı 7.940,27 TL olarak belirlendi. Bu maaş, sigortalı olarak çalışan ve işsiz kalan kişilere devlet tarafından belirli bir süre boyunca ödeniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşten çıkarılan bir kişinin, iş akdinin feshedilmesinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması şart. Başvuru, en yakın İŞKUR birimi veya İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sürecinde, kişinin işten çıkış ve başvuru şartlarına uygunluğu değerlendirilerek işsizlik maaşı bağlanıyor.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

İşsizlik maaşı alabilmek için bazı kriterler bulunuyor. İşsizlik maaşı alabilecek kişiler şunlardır:

- Kendi isteği dışında işten çıkarılmış olmak.

- SGK kapsamında sigorta ve prim ödemelerinin eksiksiz yapılmış olması.

- İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvuru yapmak.

- Hizmet akdinin feshedilmesinden önceki 120 gün boyunca kesintisiz çalışmış olmak.

- En az 600 gün prim ödemesi yapmak.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartlar yerine getirilmelidir:

- Çalıştığı yerden kendi isteği veya hatası dışında ayrılmak.

- İş akdinin sona ermesinden önceki 120 gün içinde kesintisiz çalışmış olmak.

- Hizmet sözleşmesinin feshedilmesinden önceki süreçte en az 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması.

- İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvuru yapmak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı, kişinin son çalıştığı dönemdeki prim tutarına ve sigortalılık süresine göre hesaplanır. 2024 yılında asgari ücret ile çalışan biri için günlük ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı üzerinden hesaplama yapılır. İşsizlik maaşı, 600 gün sigortalı olanlar için 180 gün, 900 gün sigortalı olanlar için 240 gün, 1080 gün sigortalı olanlar için 300 gün süreyle ödenir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU

İşsizlik maaşı başvurusu, e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilir. Başvuru için e-Devlet hesabına giriş yaparak ilgili adımları izlemek yeterlidir.

HANGİ DURUMLARDA İŞSİZLİK MAAŞI KESİLİR?

İşsizlik maaşı, İŞKUR’un sunduğu uygun bir işi haklı bir sebep olmaksızın reddeden, işsizlik maaşı alırken başka bir işte çalışan ya da emeklilik aylığı alan kişiler için kesilir. Ayrıca, İŞKUR’un sunduğu mesleki eğitimleri reddetmek, eğitimlere katılmamak, ya da kurum tarafından yapılan çağrılara cevap vermemek de işsizlik maaşının kesilmesine neden olabilir.

Bu kapsamda, işsizlik maaşının tüm detaylarını öğrenmek ve başvuru yapmak için İŞKUR’un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.