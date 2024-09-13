İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Yozgat Belediyesi Bozokspor ile alakalı gazetemize açıklamalarda bulundu.

Sporun siyasetin üstünde olması gerektiğini belirten Milletvekili Kayalar, “Geçmiş zamanlarda böyle olmadığı dönemler çok olmuştur” dedi.

“YOZGAT’IN TAKIMI OLARAK SARILMIŞ DURUMDALAR”

Milletvekili Kayalar yaptığı açıklamada, “Yozgat Belediyesi Bozokspor yönetimindeki genç kardeşlerimizle onlarla görüşüyorum sürekli irtibat halindeyim. Heyecanları ve motivasyonları çok iyi. Bu konuya el birliği ile Yozgat’ın takımı olarak sarılmış durumdalar. Bizlerde elimizden geldiği kadarıyla onlara destek oluyoruz ve olacağız" dedi.

Kayalar, "Bu konuyu ilk kez İleri Gazetesine söylüyorum. Medyada bu konuları konuşunca başka türlü algılanabiliyor. Benim öyle bir yapım yok ama takımımıza destek konusunda ilişki içerisindeyiz yönetimle sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah takımımız iyi yerlere gelecektir. Çok yeni bir takım yönetim, takım 3. Ligde yeni, hocalar yeni, futbolcuların çoğu yeni, biraz zaman alacak onun için Yozgatlımız hem de hem fedakar hem cefakar olan seyircilerimizin de biraz sabırla desteklemesi lazım” ifadelerini kullandı.