Serhat Koçkar, turizm ve otelcilik sektöründe gerçekleştirdiği yüksek bütçeli yatırımlarla adından söz ettiren iş insanları arasında yer alıyor.

Özel hayatına dair bilgiye ulaşılmayan Serkoç, daha çok iş hayatı ile dikkat çekmektedir.

Serkoç Otelcilik A.Ş.’nin sahibi olan Koçkar, Bodrum’un Güvercinlik bölgesinde konumlanan Lujo Hotel Bodrum ile özellikle turizmde dikkatleri üzerine çekti.

Koçkar, modern mimariyi doğayla uyum içinde harmanladığı projelerinde, Türkiye'nin dünya çapında bir turizm markası haline gelmesi hedefiyle hareket ediyor.

Lujo Hotel Bodrum kimin?

2018 yılında kapılarını açan Lujo Hotel Bodrum, Serkoç Otelcilik’in en önemli yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 170 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçirilen tesis, 90 dönümlük bir arazi üzerinde kuruldu.

Özellikle “kişisel deneyim” odaklı hizmet anlayışını hayata geçirdiği Lujo Hotel ile misafirlerine lüksün yanı sıra özel ve unutulmaz anılar sunmayı amaçlıyor.