Hayriye Kumaşçıoğlu, Türk diplomasisinin önde gelen isimlerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Eğitim ve kariyer hayatında elde ettiği başarılarla kamuoyunun merak konusu olan Kumaşçıoğlu, 2024 yılı itibarıyla önemli bir göreve daha atandı.

HAYRİYE KUMAŞÇIOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hayriye Kumaşçıoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1988 yılında mezun oldu. Diplomasi kariyerine 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Dairesi'nde başladı. Ardından Bükreş Büyükelçiliği ve Hannover Başkonsolosluğu gibi kritik görevlerde bulunarak diplomasi alanında hızla yükseldi.

1993-1998 yılları arasında Bükreş Büyükelçiliği ve Hannover Başkonsolosluğu’nda görev yapan Kumaşçıoğlu, 1998-2000 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler ve Enerji İşleri Dairelerinde çalıştı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Lefkoşa ve Moskova Büyükelçiliklerinde Başkatip olarak görev aldı. 2004-2007 yılları arasında ise Kafkasya ve Orta Asya Dairelerinde Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda bulundu.,

2007-2011 yılları arasında Atina Büyükelçiliği’nde Müsteşar olarak görev yapan Kumaşçıoğlu, burada uluslararası ilişkilerde önemli rol oynadı. 2011-2015 yılları arasında Kafkasya ve Orta Asya’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi ve bölgesel ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağladı.

15 Eylül 2015 tarihinde, Estonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanan Hayriye Kumaşçıoğlu, Türkiye ile Estonya arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesinde önemli rol oynadı. 2024 yılı itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'ne (Orta ve Kuzey Avrupa Genel Müdürlüğü) atanan Kumaşçıoğlu, aynı zamanda Slovenya'nın başkenti Lübliyana’daki Türkiye Büyükelçiliği görevine getirildi.