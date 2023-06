Fenerbahçe’nin Brezilyalı defansı Luan Peres, kulüp televizyonunda yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programının konuğu oldu. Medipol Başakşehir galibiyeti sonrasında kazanılan Türkiye Kupası şampiyonluğuna dair görüşlerini paylaşan Brezilyalı futbolcu, “Her sezon olduğu gibi Fenerbahçe’nin hedefi oynamış olduğu tüm kulvarlarda şampiyonluktur. Kazandığımız kupadan dolayı çok mutluyuz. Fenerbahçe, oynadığı her kulvarda başarı için oynar, şampiyonluk için oynar. Dün, kupa hasretini sonlandırmak istiyorduk. Türkiye Kupası’nı kazanmamız gerekiyordu ve bunu çok fazla istediğimizi düşünüyorum. Bunu başardığımız için de mutluyuz. Sezonun başına dönecek olursak aslında sezon başındaki hedefimiz, iki kupayı da -Süper Lig ve Türkiye Kupası- kazanmaktı. Ama maalesef Süper Lig’de bu istediğimiz şampiyonluğu elde edemedik. Ligin geneline bakacak olursak kötü dönemlerimiz de oldu. Ama o süreçlerden sonra bana göre bu kupa fazlasıyla önem taşıyordu, kazanmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bu kupayı kazandığımız için mutluyuz. Şimdi aradan sonra gelecek sezon için de iyi bir şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sezonu kupayla bitirmek oldukça önemliydi”

Özellikle sakatlık sürecinin ardından dönerek Türkiye Kupası kazanmış olmanın özel bir anlam ifade ettiğine değinen Peres, “Club Brugge’deyken söylemiş olduğunuz gibi bir Süper Kupa kazanmıştık. Açıkçası benim oraya gidişim 3 gün olmuştu. Dolayısıyla Club Brugge’de herhangi bir maç oynamamıştım ve o süreçte kadroda değildim. Çünkü testler vardı ve çalışmalar söz konusuydu. Dolayısıyla kupanın kazanıldığı o süreçte ben takım içerisinde değildim. Dün akşam bizler açısından çok özel ve önemliydi. Benim için de aynı şekilde çok önemli ve güzel bir kupa oldu. Zaten sezonun geneline bakacak olursak iyi bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Bu kupayı da kazanmamız gerekiyordu. Benim tarafımdan da zorlu geçen süreçler olmuştu çünkü sakatlığımdan dolayı 7 aylık bir süreyle takımdan ayrıydım. Takıma maalesef o süre zarfında yardımcı olamadım. Ama dün kazandığımız kupadan dolayı çok mutlu oldum. Sakatlıktan döndükten sonra Türkiye Kupası’nda hem yarı finalde hem de finalde takımıma yardımcı olmak benim için önemli. Sakatlıktan sonra aynı şekilde ligde de takımıma yardımcı olmaya çalıştım. Bizler açısından bu sezonu kupayla bitirmek oldukça önemliydi. Sakatlık sürecinden sonra sahalara çok daha iyi bir şekilde dönmeyi istiyordum. Güçlü bir şekilde dönerek takımıma yardım etmek istiyordum. Bunu gerçekleştirmiş olduğum için mutluyum. Aynı şekilde kupayı kazandığımız için mutluyum. Dolayısıyla çok mutluyum. Benim için çok özel bir akşamdı” dedi.

“Takımıma tekrar yardım edebilmek için kendimi yaptığım şeye adadığımı düşünüyorum”

Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık sürecini ve o sürecin sonunda takıma geri dönüş hikayesini paylaşan Brezilyalı futbolcu, “Erken bir sakatlık yaşadım ve sonrasında genel anlamda 7 aylık bir sürecim oldu. Devam eden süreçte takıma geri dönmüşken tekrar bir sakatlık söz konusu oldu. Dolayısıyla benim o noktada psikolojik olarak kendimi hazırlamam gerekiyordu çünkü tekrar aynı şeylerin olmayacağını düşündüm. Kendime bunu düşündürttüm. İyi şeylerin olması için de sürekli kendimle konuştum. Bu konuyla alakalı hep pozitif şeyler besledim. Ritimle alakalı olarak da şunu söyleyebilirim; ben takımıma tekrar yardım edebilmek için kendimi yaptığım şeye adadığımı düşünüyorum. Çünkü takımıma yeniden geri dönmek için fiziksel anlamda çok fazla çalışma yaptım. Özellikle kas anlamında kendimi geliştirmem gerekiyordu. Bu noktada çok fazla çalıştım. Takımıma geri döndükten sonra da kendimi fazlasıyla mutlu hissettim. Bu noktada şunu da atlamamak gerekiyor, takım da bana bu noktada çok yardımcı oldu. Takımın içerisinde çok fazla büyük, kaliteli, tecrübeli oyuncu var. Dolayısıyla onlar da benim oyunumu kolaylaştırmam noktasında oldukça fayda sağladılar. Sakatlıktan döndükten sonra hocamızın bana göstermiş olduğu güven de benim bu geri dönüşüme katkı sağladı. Bu anlamda geri dönmüş olmak benim için de mutluluk vericiydi” şeklinde konuştu.

“Harika günler geçirdiğimi söyleyebilirim”

Yakın zamanda babalık duygusunu tadacak olmasına ilişkinse Peres, şunları söyledi:

“Harika günler geçirdiğimi söyleyebilirim. Sizin de söylemiş olduğunu gibi elde etmiş olduğumuz bir şampiyonluk var ve yarın da baba olacağım. Bana göre çocuğum daha doğmadan şans getirdi. Şu son dönemlerde harika haftalar geçirdim. Umarım yarın her şey yolunda gider ve sonrasında kızım İstanbul’da doğmuş olacak. Umuyorum her şey güzel geçecek. Eşim, ben ve kızımla beraber birlikte güzel zamanlar geçiririz.”

“Burada yaşamaktan, burada olmaktan dolayı ama çok mutluyuz”

İstanbul gibi özel bir şehirde yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Peres, “İstanbul’u hiçbir zaman unutmayacağız. Hayatımızda her zaman önemli bir yeri olacak. Çünkü bebeğimiz burada doğacak ve çok güzel, çok güçlü, unutulmayacak hatıralar olacağını düşünüyorum. Bizler açısından İstanbul her zaman özel bir şehir olarak kalacak. Arkadaşlarımla, etrafındaki insanlarla konuştuğumuzda hep şunu söylüyoruz, ‘bebeğimiz İstanbul’da doğacak, dolayısıyla bu özel an, bu özel hatıralar her zaman bizim aklımızda kalacak. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şehir ile ilgili şunu da söyleyebilirim, biz eşimle beraber burada yaşamaya alıştık. Çünkü Sao Paulo’da da yaşarken buradaki gibi trafik oldukça yoğundu, burada bir yerden bir yere ulaşmak istediğinizde 40 dakika veya 1 saat sürüyor. Dolayısıyla bu çılgınca trafiğe de tabii ki alışkınız. Kültür olarak tabii ki burada biraz daha farklı ama biz buraya geldiğimiz andan itibaren burada yaşamaktan, burada olmaktan dolayı, İstanbul’da olmaktan dolayı çok ama çok mutluyuz” diye konuştu.

“Umarım yeni sezon formalarımızla beraber çok fazla kupalar kazanırız”

Türkiye Kupası finalinde giyilen 2023-2024 sezonu çubuklu forma ile görüşlerini paylaşan Luan Peres, “Yeni sezon formalarımızı daha öncesinde de görmüştük. Finalde giydiğimiz forma ile birlikte toplamda 3 tane forma var. Bütün formaların çok güzel olduğunu düşünüyorum. Dün yeni sezon çubuklu formamız ile sahadaydık. O forma ile ilk maçımızda şampiyonluk kazandık ve bu çok değerli. Umarım bu yeni sezon formalarımızla beraber gelecek sezonda da çok fazla kupalar kazanırız” açıklamasında bulundu.

“Bizler her zaman şampiyonluk için en iyisini yapmak için sahadayız”

Fenerbahçe’nin mücadele ettiği her kulvarda şampiyonluk mücadelesi verdiğinin altını çizen başarılı defans oyuncusu, “Uzun süredir kupa kazanılmıyordu. Fakat bunu dün akşam gerçekleştirdik, Türkiye Kupası’nı kazandık. Elbette bundan dolayı mutluyuz. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi umuyorum ki bu kazandığımız kupa gelecek diğer kupaların da habercisi olur. Biz, kendi sorumluluğumuzu biliyoruz. Bizler Fenerbahçe’de oynuyoruz. Gelecek sezon itibarıyla da her sezon olduğu gibi Fenerbahçe’nin hedefi oynamış olduğu tüm kulvarlarda şampiyonluktur. Dolayısıyla ligde de şampiyon olmak istiyoruz. Önümüzde var olan tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Bu ligde şampiyonluklar kazanmak kolay değil ama bizler her zaman tıpkı bu sene yapmış olduğumuz gibi her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi bir ara, tatil süreci olacak. Sonrasında da tekrar toplanacağız. Çalışmaya devam edecek ve tüm takım takım arkadaşlarımız döndükten sonra hedefimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımız da bilmeliler ki bizler her zaman şampiyonluk için önümüzde var olan kuvarlarda en iyisini yapmak için sahadayız. Bu sorumluluğu biliyoruz ve üstleniyoruz çünkü Fenerbahçe’de oynuyoruz. Şimdi önümüzde bir Süper Kupa maçı olacak ve oynayacağımız başka kulvarlar olacak. Hepsinde de başarılı olmak istiyoruz” diye konuştu. İHA