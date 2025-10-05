Sivas’ta gerçekleşen trafik kazasında yerinden fırlayan LPG tankının patlamaması faciayı önledi, kazada 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas’tan Ankara istikametine gitmekte olan 06 DPM 617 plakalı otomobil ile aynı istikamette gitmekte olan 56 AGM 278 plakalı Fiat marka araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan Fiat marka araç yol kenarındaki direğe çarparak parçalandı. Araç hurdaya dönerken bagajında ki LPG tankı yerinden fırladı. Hortumları sayesinde araçla bağlantısı kesilmeyen tankın patlamaması faciayı önledi.

Kaza her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.