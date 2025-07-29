Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında merkeze bağlı Lök köyü yolunda 7 kilometrelik 2. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Çalışmalarda, İl Özel İdaresi araç parkına yeni kazandırılan 2 adet kombine asfalt sathi kaplama aracı ilk kez kullanılarak hizmete alındı.

Yozgat İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, altyapı hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla araç filosunun güçlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Valimize, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.