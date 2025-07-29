Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında merkeze bağlı Lök köyü yolunda 7 kilometrelik 2. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Lök Köyü Asfaltlanıyor3

Çalışmalarda, İl Özel İdaresi araç parkına yeni kazandırılan 2 adet kombine asfalt sathi kaplama aracı ilk kez kullanılarak hizmete alındı.

Lök Köyü Asfaltlanıyor4

Yozgat İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, altyapı hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla araç filosunun güçlendirildiği vurgulandı.

Lök Köyü Asfaltlanıyor1

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Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Valimize, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Alpaslan Demir