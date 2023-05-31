Akkan, sınava girecek tüm öğrencilere uyarılarda bulundu Akkan, sınava girecek tüm öğrencilere uyarılarda bulundu

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Bakanlığımızca  uygulanmakta  olan  2022  Üretim  Yılı  Bitkisel  Üretime  Destekleme  Ödemesi Yapılmasına  Dair  Tebliğ  (Tebliğ  No:2022/37)  19.11.2022  tarih  ve  32018  sayılı  Resmi  Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğin 23. maddesi gereğince ekte gönderilen ilimiz merkez ve ilçelere  ait  2022  yılı  Hububat  Baklagil  ve  Dane  Mısır  1’nci Fark  Ödemesi  askı  icmalleri yayınlanmıştır” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir