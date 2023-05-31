Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Bakanlığımızca uygulanmakta olan 2022 Üretim Yılı Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2022/37) 19.11.2022 tarih ve 32018 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğin 23. maddesi gereğince ekte gönderilen ilimiz merkez ve ilçelere ait 2022 yılı Hububat Baklagil ve Dane Mısır 1’nci Fark Ödemesi askı icmalleri yayınlanmıştır” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir