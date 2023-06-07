Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 14.3 Etap 2022-2023 Başvuru Dönemi için Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları ve Ekonomik Yatırımları yedek listeden sözleşme imzalamaya hak kazananlar listesi yayınlanmıştır. Hak kazanan başvuru sahipleri il müdürlüğümüz resmi internet adresinde yayınlanan evrakları hazırlayarak 13.06.2023-07.07.2023 tarihleri arasında il müdürlüğümüze şahsen hibe sözleşmesi imzalamaya gelecektir. Süre dahilinde sözleşme imzalamayan başvuru sahiplerinin hakları geçersiz olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Müdürlük Detaylı Bilgi için Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 0(354) 212 27 41 numarayı arayarak yadahttps://yozgat.tarimorman.gov.tr - https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM adresinden detaylı bilgi almaları konusunda vatandaşları uyardı. Alpaslan Demir