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Pendik’te bir lisede 9. sınıf öğrencisi kız çocuğu, başka bir kız öğrenci tarafından okul tuvaletinde bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren öğrenci ise gözaltına alındı.

Olay saat 08.30 sıralarında Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 9. sınıf öğrencisi S.S. isimli kız, başka bir kız öğrenci tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle okul tuvaletinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası aldığı bıçak darbeleriyle sırtından yaralanan S.S. isimli kız öğrenci çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.