Milli Eğitim Bakanlığı, lise eğitiminin kısaltılmasına yönelik hazırlanan taslağı tamamladı. Yeni düzenlemeye göre lise eğitimi 2 yıla düşürülecek. Uygulamanın 2026-2027 eğitim öğretim yılında başlaması planlanıyor.

“Rapor Tamamlandı, Kabineye Sunulacak”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada zorunlu eğitimin süresini kısaltmayı öngören düzenlemenin tamamlandığını belirterek, hazırlanan taslak metnin kabineye sunulacağını açıklamıştı.

13 Ekim 2025 Pazartesi günü yapılması planlanan kabine toplantısında raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerine sunulacağı, gerekli değerlendirmelerin ardından düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderileceği öğrenildi.

Yeni Sistem: 2+2 Modeli

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslar’ın haberine göre, yeni model “2+2” sistemi üzerine kurulacak. Buna göre lise eğitimi 2 yıl olarak düzenlenecek.

İlk 2 yılı tamamlayan öğrenciler “temel lise diploması” alabilecek. Üniversiteye devam etmek isteyen öğrenciler ise 2 yıl daha eğitim görerek toplamda 4 yılda mezun olabilecek. Böylece sistem esnek bir yapıya kavuşacak.

Uygulama 2026’da Başlıyor

Yeni düzenlemenin bu eğitim yılı bitmeden yürürlüğe girmesi bekleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında liseler yeni formatla açılacak.

Düzenleme, bu yıl 8. sınıfta olan öğrenciler ve alt sınıfları kapsayacak. Mevcut liselerde okuyan öğrenciler ise eğitimlerini mevcut sistemde olduğu gibi 4 yıl üzerinden tamamlayacak.

Üniversite Eğitimi de 3 Yıla Düşüyor

Lise süresine paralel olarak, üniversite eğitiminde de değişiklik yapılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte üniversite eğitiminin 3 yıla indirilmesi planlanıyor. Böylece öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilecek.

Kabine Toplantısı 13 Ekim’de

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısının 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 15.00’te başlaması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni eğitim modeline ilişkin ilk açıklamayı yapacağı tahmin ediliyor.