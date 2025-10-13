En az ortaöğretim mezunu adaylar arasından zabıta memuru alımı yapacağı öğrenildi.

Lisans mezunu düz memur, ön lisans ve lise mezunlarından zabıta memuru alımında başvuru genel şartları şöyle açıklandı:

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet. irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas. ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle: askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için tartılma ve ölçülme aç kamına. soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 67 metre kadınlarda en az 60 metre boyunda olmak ve boyun l metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) t0 kg'dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır)

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

KPSS P93 en az 65 ile 10 zabıta:

Yerel yönetimler, büro yönetimi, sosyal hizmetler, halkla ilişkiler, muhasebe. adalet meslek yüksekokulu önlisans programlarından birinden mezunu olmak.

Çevre koruma ve kontrol, çevre temizliği ve denetimi, bilgisayar programcılığı, Acil durum ve afet yönetimi, çevre sağlığı önlisans programlarının birinden mezunu olmak.