Sivas Berberler ve Kuaförler Odası ile Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi arasında, sektör çalışanlarına ve yakınlarına eğitimde kolaylık sağlamak amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol sayesinde, Berberler ve Kuaförler Odasına kayıtlı olanlar ve yakınları, Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi’nde eğitim almak istediklerinde yüzde 20 oranında indirimden yararlanabilecekler. Bu sayede sektör çalışanları ve aileleri, eğitim hayatlarına daha kolay bir şekilde devam etme fırsatı bulacaklar.

Özel Pusula Akşam Lisesi yetkililerince yapılan açıklamada, bu iş birliğinin hem sektör çalışanlarına hem de eğitim kurumuna önemli katkıları olacağını belirtti. Üngör, "Bu protokol sayesinde kuyumcularımız çocukları ve yakınlarının çocukları, eğitim hayatlarına daha kolay bir şekilde devam edebilecekler. Protokol ile sağlanan indirimden; lise eğitiminden tasdikname ile ayrılmış, açık öğretim lisesine kayıtlı, ortaokuldan sonra liseye hiç başlamamış, herhangi bir sebeple eğitimine devam etmemiş, en az iki kere sınıf tekrarı yapmış ve 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri faydalanabilecek. İndirim kampanyası 01.06.2025 tarihine kadar sürecek" dedi.