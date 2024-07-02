Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Koruyucu Aile Günü kapsamında bilgilendirme standı açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi tarafından 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında Lise Caddesinde PTT binası önünde vatandaşlar koruyucu aile konusunda bilgilendirildi.

Açılan tanıtım ve bilgilendirme standını ziyaret eden İl Müdürü Arif Topal ve beraberindeki heyet, koruyucu aile bilgilendirme standına ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR?

Koruyucu aile olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 25-65 yaş aralığında bulunmak, sosyal güvencesinin bulunması, sabıka kaydının olmaması ve bakım hizmetini yerine getirmesine engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişiler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüklerine müracaat ederek koruyucu aile olma dilekçelerini verebilirler. Gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra uygun olan aileler sıraya almakta, uygun çocuklar eşleştirilerek ailelerin yanına yerleştirilmektedir.