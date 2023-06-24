Hububatı randevulu sistemle almadığı için son günlerde tartışma konusu olan lisanslı depolar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) sistemine entegre olacak ve alımlarını randevulu yapacak.

Ticaret Bakanlığı, lisanslı depoların da randevulu alım yapması yönündeki talepleri dikkate alarak harekete geçti. Bu konuda bir yazı kaleme alan Bakanlık, faaliyet izni almış tüm lisanslı depo işletmelerine ivedilikle randevulu alım sistemine geçmeleri yönünde talimat verdi.

Ticaret Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) konuya ilişkin bir talep yazısı aldığını belirtti. TMO’nun talep yazısında “Ürün alımlarında üretici mağduriyetinin önüne geçmek, alımları planlı şekilde yürütmek ve tüm üreticilere eşit hizmet vermek amacıyla TMO’nun randevu sistemini kullandığı” aktarıldı. Yazının devamında lisanslı depoların da randevulu alım yapmasını yönünde TMO’ya yoğun başvuru olduğu kaydedildi.

Bakanlık yazısında ayrıca “Lisanslı depo şirketlerinin herkese eşit hizmet vermesini temin etmek üzere lisanslı depoların boş depo kapasitelerinin öncelikli olarak üreticiler tarafından kullanılmasını sağlamak ve söz konusu şikayetlerin önüne geçmek amacıyla ürün alımlarında lisanslı depoların da randevu sistemine geçmesi uygun olacaktır” denildi.

Bakanlık buradan hareketle “TMO ile protokol imzalayan lisanslı depo işletmelerinin TMO randevu sistemine entegre edilmesi ile randevu yönetiminin ilgili TMO Başmüdürlükleri ile lisanslı depo yöneticilerinin koordinesinde yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanlığı, kendilerine ulaşan başvuru ve şikâyetler ile TMO’nun talebinin birlikte değerlendirildiğini kaydederek “Söz konusu şikâyetlerin en aza indirilmesi, lisanslı depolara ürün alımına yönelik disiplinin sağlanması ve düzenli alımların gerçekleştirilmesi için TMO ile protokol imzalayan lisanslı depo işletmelerinin TMO ile ortak randevu sistemi üzerinden çalışması uygun görülmüştür” dedi.

Lisanslı depo işletmelerinin TMO ile ortak randevu sistemine geçmesine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi için lisanslı deponun bulunduğu TMO Başmüdürlüğü ile ivedi olarak irtibata geçmesi gerekiyor.

On yılı aşkın süredir olduğu gibi bu yıl da ürünleri randevulu alan TMO, 6 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fiyatların açıklanmasının ardından hasat yapılan illerde randevu sistemini açarak alımlara başladı. TMO; 310’u kendi iş yeri, 230’u ise sözleşme imzaladığı lisanslı depolar olmak üzere ülke genelinde 500’ün üzerindeki noktada alım faaliyeti gösteriyor.İHA