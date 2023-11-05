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“Lipton İsrail malı mı? Lipton Türk malı mı? Lipton hangi ülkenin?” Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Detayları haberimizde derledik:

Lipton, dünya genelinde tanınmış bir çay markasıdır ve Unilever adlı İngiliz-Hollandalı bir şirket tarafından üretilmektedir. Lipton çayları farklı coğrafi bölgelerde yetiştirilen çaylardan üretildiği için Lipton'un menşei çayın kaynağına göre değişebilir.

Örneğin, Lipton'un bazı çayları, Hindistan gibi ülkelerde yetiştirilen çaylardan üretilir. Ancak Lipton'un İsrail ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, Lipton markası Unilever şirketi tarafından üretilen uluslararası bir çay markasıdır ve menşei ürünlerin kaynağına göre değişebilir.