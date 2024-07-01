1 Temmuz itibariyle, temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltildi. Bu güncelleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Nisan ayında bankalara gönderilen yazı ile duyurulmuştu.

Temassız ödemeler, hızlı ve kolay kullanım imkanı sunarak, günümüzün en pratik ödeme yöntemlerinden biri olarak biliniyor. Pandemi döneminde hijyenik olması nedeniyle tercih edilen bu ödeme yöntemi, artık daha yüksek limitlerle kullanıcıların hizmetinde olacak.

BDDK'nın açıklamasına göre, 2022 yılının 1 Temmuz'unda 750 TL'ye çıkarılan temassız ödeme limiti, bu yıl aynı tarihte 1500 TL'ye yükseltildi. Bu değişiklik, kullanıcıların daha büyük tutarlarda şifresiz ödeme yapabilmelerine olanak tanıyor.

Temassız ödeme işlemleri, hız ve güvenlik açısından önemli avantajlar sunarken, yeni limit artışı ile kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor.