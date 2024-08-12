Dizi, Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrollerinde olduğu yapısıyla büyük beğeni toplarken, bu sezonun en dikkat çeken karakterlerinden biri de Lilith oldu. Peki, Lilith kimdir ve Lilith efsanesi nedir? İşte, yaratılan ilk kadın Lilith’in ilgi çekici hikayesi.

LİLİTH EFSANESİ NEDİR?

Lilith, Adem’in ilk eşi olarak tanımlanan ve eski İbranilerin mitolojik inançlarına göre önemli bir figürdür. Tevrat’ta doğrudan yer almasa da, birçok Musevi kaynağında Adem’in Havva’dan önceki eşinin Lilith olduğu belirtilir.

Adem ile aynı topraktan yaratılan Lilith, kendisini Adem’e eşit görür ve onunla birlikte olmayı reddeder. Adem’in ısrarlarına karşı büyü yaparak kaçan Lilith, Kızıldeniz’e sığınır ve burada cinlerle ilişki kurar. Tanrı tarafından gönderilen üç meleğin tehditlerine rağmen geri dönmeyi reddeder. Melekler her gün bir çocuğunu öldüreceklerini söylese de, Lilith kararından vazgeçmez ve sonuç olarak her gün bir çocuğunu kaybeder.

Efsaneye göre, Lilith Adem ve Havva’nın çocuklarını hedef alır; özellikle yeni doğan erkek çocuklarını doğumdan sonra 8 gün içinde, kız çocuklarını ise 20 gün içinde öldürmeye çalışır. Bu inanç, bazı toplumlarda lohusa kadınların yalnız bırakılmaması ve çocuk bezi gibi belirli ritüellerin yapılması gerekliliğini doğurmuştur.

LİLİTH’İN MİTOLOJİK YANSIMALARI

Lilith, zamanla Sümer, Babil ve Pers mitolojilerinde farklı şekillerde tasvir edilmiştir. Kötü bir dişi karakter olarak, baykuş veya yılan olarak betimlenen Lilith, başka bir inanca göre geceleri erkeklerin rüyalarına girip erotik rüyalar gösterir ve spermlerini çalarak kötü yaratıklar doğurur.

TÜRK İNANCINDA LİLİTH

Türk mitolojisinde Lilith, Albastı veya Al Karısı olarak bilinir. Lohusa kadınları korumak amacıyla uygulanan gelenekler, kırmızı kurdele takılması, Kur'an konulması ve yalnız bırakılmamaları gibi ritüeller, bu eski inançlardan kaynaklanmaktadır. Al Karısı, yani Lilith’in, yeni doğan bebeklere zarar vermek için lohusa kadınları hedef aldığına inanılır.

Şahmaran dizisinin ikinci sezonunda Lilith karakterinin bu zengin efsaneden nasıl ilham aldığı, izleyicilerin ilgisini çeken bir diğer önemli detay olarak öne çıkıyor.