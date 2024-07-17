Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında yapılan toplantı Yozgat Valiliği Konferans Salonunda yapıldı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Yozgat Merkez 8. sınıfı bitirip LGS'de ilk 100'e giren öğrenciler bilgilendirildi.

Ortaöğretim okul tercih sürecine olumlu katkılar sağlayabilmek amacıyla düzenlenen toplantıya Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Milli Eğitim Orta Öğretim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, okul müdürleri, tercih danışmanlığı komisyonunda bulunan rehber öğretmenler, öğrencileri ve veliler katıldı.

Toplantıda; Erdoğan Akdağ Fen Lisesi ve Yozgat Şehitler Fen Lisesi Müdürlerinin görev yaptıkları okullar ile ilgili sunumlarının akabinde, Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, tüm katılımcılara tercih süreci hakkında önemli bilgiler verdi.

Katılımcıların tercih süreci ile alakalı sorularının cevaplanmasının ardından toplantı sona erdi.