Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy başkanlığında MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleştirilen ve 81 ilin milli eğitim müdürünün çevrim içi olarak katıldığı toplantıda Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınav öncesi son hazırlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Merkezî sınava ilişkin alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, sınavda görev alan öğretmen ve yöneticilerle sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileklerini ifade etti.

Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Murat İlikhan, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır ile ilgili daire başkanları katıldı. İGF