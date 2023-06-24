90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Feyza Nur Karabay, Yozgat’ın gururu oldu. Karabay’ın birincilinin açıklanmasının ardından ise önemli isimler tarafından tebrik ve gurur açıklamaları paylaşıldı.

“BU GURURU YAŞATAN KIZIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Karabay’ın gururlandırdığını ifade ederek açıklamada bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, “Sarıkaya Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi sevgili Feyza Nur Karabay kızımız 2023 LGS’de tüm soruları doğru cevaplayıp, 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Bizlere bu gururu yaşatan kızımızı, ailesini ve onu yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

“BAŞARI YOZGAT’TAN ESER”

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı açıklamasında, “4 Haziran 2023 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sınavında Sarıkaya Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencimiz Feyza Nur Karabay 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Öğrencimizi tebrik eder, öğrencimizin eğitim hayatına katkılarından dolayı yönetici ve öğretmenlerimiz ile anne ve babasına teşekkür ederiz. Başarı Yozgat’tan ESER” ifadelerini kullandı.”

VEKİLLER DE KUTLADI

Karabay’ı bizzat arayarak tebrik eden AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Eğitimde yüzümüzü güldüren başarı. LGS sınavında 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Sarıkaya Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu öğrencimiz Feyza Nur Karabay’ı yürekten kutluyorum. Öğrencimize bundan sonraki eğitim yaşamında üstün başarılar diliyor; bu büyük başarının baş mimarları olan idareci, öğretmen kadromuzu ve ailesini kutluyorum. LGS‘de 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan ve Yozgat’ımızı gururlandıran Feyza Nur Kızımızla telekonferans yöntemiyle konuşup, kendisini tebrik ettik. Feyza Nur kızımızın bundan sonraki eğitim hayatında yanında olacağız ve inşallah maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz. Bozok Yaylasının bağrında yetişen Feyza Nur ile Türkiye bir yıldız daha kazandı. Tebrikler Feyza Kızım, başarıların daim olsun güzel yavrum” dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ise şu ifadelere yer verdi: “LGS sınavında 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Sarıkaya Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu öğrencimiz Feyza Nur Karabay’ı yürekten kutluyorum. Öğrencimize bundan sonraki eğitim yaşamında üstün başarılar diliyorum. Bu büyük başarının baş mimarları olan idareci, öğretmen kadromuzu ve ailesini kutluyorum.”

“İLÇEMİZİ GURURLANDIRDI”

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de açıklama paylaşanlar arasındaydı. Açıkel paylaşımında, “İlçemiz Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Feyzanur Karabay 2023 LGS’de tüm soruları doğru cevaplayıp, 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. İlçemizi gururlandıran Feyzanur’u, ailesini ve onu yetiştiren öğretmenlerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

EVİNDE ZİYARET ETTİ

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, LGS Türkiye birincisi Feyza Nur Karabay’ı evinde ziyaret ederek başarısından dolayı tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’a ziyaretinde Şube Müdürü Ahmet Karakaş ve Namık Kemal İlköğretim Kurumu Müdürü Abdullah Arkan eşlik etti.

LGS sınavında 90 sorunun tamamına doğru cevap vererek Türkiye birincisi olan Feyza Nur Karabay'ı evinde ziyaret eden Yoldaş, öğrenciyi ve aileyi tebrik ederek elde edilen başarıdan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Melike Aslı Arslan