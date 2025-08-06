Lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılan nakil süreci devam ediyor. 2 dönemde gerçekleştirilen nakil işlemleri için ilk başvurular yapıldı. Bu nakil sürecinde de bir yere yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan memnun olmayanlar yeniden nakil başvurusunda bulunabilecek.

LGS 2. Nakil Tarihleri 2025

Yerleştirmeye esas 2. nakiller 8 Ağustos'ta başlayacak. 12 Ağustos'ta sona erecek.

Liseler için alınan 3. ek tercih sonuçları ise 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 15-21 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak.

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeleri 22 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanacak.