Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8 Ağustos'ta açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 22 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler ve veliler, LGS 2. nakil sonuçlarını 14 Ağustos tarihinde MEB'in aşağıda belirtilen resmi internet adresi üzerinden kolayca öğrenebilecek:

MEB Sonuç Sayfası: https://www.meb.gov.tr/

Sonuç ekranında T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerin girilmesi yeterli olacak.