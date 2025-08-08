LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı. LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar 4-6 Ağustos tarihleri arasından LGS 1. nakil tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Sonuçlar 8 Ağustos tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. Peki LGS 1. nakil tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

MEB LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı. 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınan LGS 1. nakil tercihlerinin tamamlanmasının gözler sonuç açıklamasına çevrilmişti. LGS 1. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.

LGS 1. Nakil Tercih Sonuçları Açıklandı!

LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı. 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınan nakil tercihlerinin ardından sonuçların 8 Ağustos Cuma günü açıklanacağı duyurulmuştu. Sonuç açıklaması az önce geldi.

LGS Nakil Tercih Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

LGS 1. nakil tercih sonuçları MEB açıklamasının ardından TC kimlik numarası, Okul Numarası, Doğum Tarihi bilgilerinin girilmesinin ardından ekranda yer alan güvenlik kodu bilgileri girilerek sorgulanabilecek.

2. Nakil Tercihleri Bugün Başlayacak!

İkinci nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.