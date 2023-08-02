Yozgat'ta tarım arazileri çevrelerinde yoğun olarak görülen leylekler, hasat sonrası tarlalarda meydana gelen zararlı böcekleri tüketerek hem karınlarını doyuruyorlar hem de çiftçinin biyolojik mücadelesine katkı sunuyorlar.

Çiftçilerin bin bir emekle ektiği hububat tarlalarına misafir olan baharın müjdecisi leylekler, biçerdöverlerin ardından ilerleyerek ekinlerin arasındaki çekirge ve böceklerle besleniyor. Tarlasını hasat eden çiftçiler de leyleklerin oluşturduğu görüntüyü ilgiyle izliyor. İHA