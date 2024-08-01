Leyla Çetiner, eski bakan Abdüllatif Şener'in kayınvalidesi olarak tanınıyor. Son günlerde trajik bir olayla gündeme gelen Leyla Çetiner, merak konusu oldu. Peki, Leyla Çetiner kimdir? Bu yazıda, Çetiner’in hayatı ve yaşanan olaya dair tüm detayları bulabilirsiniz.

LEYLA ÇETİNER KİMDİR?

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in kayınvalidesi olan Leyla Çetiner, son dönemde yaşanan trajik bir olay sonucunda hayatını kaybetti. Leyla Çetiner'in ismi, Şener'in oğlu Bedirhan Şener’in gerçekleştirdiği şoke eden eylemle tekrar gündeme geldi.

LEYLA ÇETİNER NEDEN ÖLDÜ?

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ve sağlık görevlileri, durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Aralarında çıkan büyük tartışma kısa sürede şiddet olayına dönüştü ve trajik sonla noktalandı.