Levent Yüksel, 21 Ekim 1964’te Antalya'da dünyaya geldi.

Küçük Yaşta Müzik Sevdası

Sanata olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkan Yüksel, beş yaşında keman çalmaya başlamıştı.

İlkokul eğitimi için Özel Antalya İlkokulu’na kaydolan Levent Yüksel, mezuniyetinin ardından Antalya Hızırreis Ortaokulu’na devam etti.

Halk önündeki ilk sınavlarını düğünlerde gitar çalarak veren Yüksel, lise döneminde profesyonel bir müzisyen olmak istediğine karar vermişti.

Müzik Kariyerinde Yolculuk

Mezun olduktan sonra bu amaçla İstanbul’a taşınan ve İstanbul Devlet Konservatuarı kontrbas bölümünde öğrenim görmeye başlayan Yüksel, düğünlerde çalmaya devam ediyordu.

Askerlikten sonra bir gece kulübü orkestrasında Fatih Erkoç ve 1990'la 1996 arası eşi olan Sertab Erener'le birlikte 2 sene çalıştı.



Aykut Gürel aracılığıyla Sezen Aksu'yla tanıştı ve Aşkın Nur Yengi'nin ilk albümü olan Sevgiliye'de bulunan Bile Bile şarkısına Harun Kolçak'la birlikte vokal yaptı.

Albüm Yolculuğu

En sonunda 1993 yılının Haziran ayında Med Cezir albümünü çıkardı.

Bu albümle adını duyuran Yüksel, 2 yıl sonra İkinci Albümü albümünü çıkardı.

1996 yılının Kasım ayında çıkardığı Bi Daha single'ıyla o yılın en çok satan şarkıcısı oldu.

15 Kasım 1997 tarihinde çıkardığı Adı Menekşe albümünde bekleneni veremedi ve kariyerinin en kötü albümünü yaptı.

Bu albümden sonra 3 yıl ara verdi ve 26 Eylül 2000 tarihinde Aşkla albümüyle geri döndü.

27 Mayıs 2004 tarihinde Uslanmadım albümünü çıkardı ve bu albümde Orhan Gencebay'ın şarkısı Yarabbim'i okudu.

Kadın sanatçıların seslendirmiş olduğu eski şarkıları yorumladığı 26 Mart 2006 tarihinde Kadın Şarkıları albümü büyük beğeni topladı.