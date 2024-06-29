Süper Lig ekibi Hatayspor’un 28 Haziran'da yapılan olağan genel kurulunda, kulüp başkanlığına Levent Mıstıkoğlu seçildi. Peki Hatayspor'un yeni başkanı Levent Mıstıkoğlu kimdir? Detaylar haberimizde...

Hatayspor, 28 Haziran tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yeni başkanını seçti. Antakya EXPO Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Levent Mıstıkoğlu ve Mehmet Şaşmaz başkanlık için yarıştı. Oy birliğiyle Levent Mıstıkoğlu, Hatayspor Kulübü'nün yeni başkanı olarak seçildi.

LEVENT MISTIKOĞLU KİMDİR?

Levent Mıstıkoğlu, 1956 yılında Hatay'da doğmuştur. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü mezunu olan Mıstıkoğlu, serbest inşaat mühendisliği, müteahhitlik ve çiftçilik yapmıştır. 1995-2002 yılları arasında Anavatan Partisi'nden Hatay Milletvekili olarak görev yapmış ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Mıstıkoğlu, yerel kökenleriyle bilinmektedir.

LEVENT MISTIKOĞLU ASLEN NERELİ?

Levent Mıstıkoğlu aslen Hataylıdır.

LEVENT MISTIKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1956 doğumlu Levent Mıstıkoğlu, 2024 itibariyle 68 yaşındadır.