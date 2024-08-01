Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında önemli terfi kararları açıklandı. Toplantıda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Korgeneral Levent Ergün'ün Orgeneralliğe terfi ettiği bildirildi.

1 Ağustos 2024 tarihli YAŞ kararlarına göre, emekliye ayrılan generaller ve amiraller ile rütbe yükseltmeleri detaylandırıldı. Tümgeneral rütbesine yükseltilen İlker Görgülü'nün yanı sıra, görev süresi 1 yıl daha uzatılan general ve amirallerin listesi de duyuruldu.

Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki başkanlığında yapıldı ve alınan kararlar İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.

LEVENT ERGÜN KİMDİR?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Levent Ergün, Orgeneraldir.

Levent Ergün, 6 Ağustos 1966'da İstanbul'da doğdu. 1988 yılında Kara Harp Okulu'nu piyade birincisi olarak bitirdi. 1989'da Piyade Okulu'ndaki sınıf eğitimini tamamladıktan sonra, 66. Zırhlı Tugay'da takım ve bölük komutanlığı yaptı.

Ergün, 70. Mekanize Piyade Tugayı ve Kara Harp Okulu'nda çeşitli bölük komutanlıkları görevlerinde bulundu. 1995 yılında Bosna-Hersek'te Barış Gücü Taburu'nda yer aldı ve 1999'da Kara Harp Akademisi'nden kurmay subay olarak mezun oldu.

2000 yılında Kara Harp Akademisi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra ABD'de yüksek lisans eğitimi aldı. 2001-2003 yılları arasında çeşitli görevlerde bulunan Ergün, 2007'de piyade kurmay albay rütbesine terfi etti. 2010 yılında 39. Mekanize Piyade Tümeni'ne bağlı 49. Piyade Alayı'nın komutanlığını üstlendi.

2012 yılında 3. Kolordu Eğitim, Değerlendirme ve Bölge Koordinasyon Sağlama kurmay yarbaşkanlığı görevine getirilen Ergün, 2015'te Tuğgeneral rütbesine terfi ederek 4. Komando Tugayı komutanlığı yaptı. 2021 yılında Korgeneral rütbesine yükseltilerek 3. Kolordu Komutanlığı'na atandı.