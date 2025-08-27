Kontakt lensler, gözlüklerin yerine pratik ve estetik bir alternatif sunuyor.

Ancak uzmanlara göre, bu kullanım kolaylığı bazı durumlarda ciddi riskler de barındırıyor.

Özellikle suyla temas halinde kontakt lens takmak, göz sağlığı için tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

Uzmanlar Uyarıyor

Göz doktoru Suraj Kukadia, sosyal medyada paylaştığı videoda, kullanıcıları önemli bir konuda uyardı.

Dr. Sooj, kontakt lenslerle göl, lagün, jakuzi ve yüzme havuzuna girmenin enfeksiyon riskini büyük ölçüde artırdığını belirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısının deneyimine değinen doktor, yüzdükten yalnızca saatler sonra başlayan bir komplikasyonun, gözde aylarca süren geçici görme kaybına yol açabildiğini aktardı.

Enfeksiyon Olabilir

Uzmanlara göre bu riskin temelinde, Acanthamoeba adı verilen mikroskobik organizma yer alıyor.

Suda bulunan bu canlı, kontakt lenslerin yüzeyine tutunarak göze bulaşabiliyor.

Bunun sonucunda Acanthamoeba Keratiti adı verilen, tedavisi zor ve son derece ağrılı bir kornea enfeksiyonu ortaya çıkabiliyor.

Kalıcı Görme Kaybına Sebep Olabilir

Bu organizma yalnızca göllerde ve denizlerde değil aynı zamanda musluk suyunda, havuzlarda, jakuzilerde, hatta toprak ve havada da bulunabiliyor.

Normalde zararsız olan Acanthamoeba, göze temas ettiğinde korneayı enfekte ederek kalıcı görme kaybına kadar giden ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Belirtiler Ve Tedavi

Acanthamoeba keratitinin ilk evrelerinde ışığa karşı hassasiyet, gözlerde sulanma ve korneada düzensizlik nedeniyle bulanık görme görülebiliyor.

Tedavi sürecinde hastalara genellikle antiseptik damlalar veriliyor ve ilk günlerde saat başı uygulanması gerekebiliyor.

Uzmanlar, belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir göz hekimine başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Suya Girerken Bunu Tercih Edin

Doktorlar, yüzme sırasında kontakt lens yerine reçeteli gözlük kullanımını öneriyor.

Eğer lenslerle suya girilmesi gerekiyorsa, yalnızca tek kullanımlık günlük lenslerin tercih edilmesi ve hemen ardından atılması tavsiye ediliyor.