Genç yazar Leman Veli, kısa sürede yayımladığı romanlarla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı. Ancak son günlerde, bir eserinde “İkbal” adını verdiği karakterin kurgusal sonu nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Leman Veli Kimdir?

Leman Veli, 2001 yılında Bakü’de doğmuş genç bir yazardır. Kısa sürede edebiyat dünyasında özellikle genç yetişkin okurlar arasında popülerlik kazanmış; romantik, kurgu ve duygusal temalı eserleriyle tanınmıştır. “Halef” serisi ve “Felah” serisi başta olmak üzere birçok roman kaleme alan yazarın, Kitapyurdu gibi platformlarda kayıtlı 30’a yakın kitabı bulunmaktadır.

Eserlerinde aşk, kimlik arayışı, fedakârlık ve insan ilişkilerindeki çatışmaları işleyen Leman Veli, genç kuşak yazarlar arasında kendine özgü bir okur kitlesi oluşturmuştur. Sosyal medyada da oldukça aktif olan yazar, romanları kadar gündeme gelen açıklamalarıyla da kamuoyunun dikkatini çekmektedir.

“İkbal” Karakteri Tartışması Nedir?

Son dönemde yazarın gündeme gelmesine sebep olan olay, kitaplarından birinde “İkbal” adını verdiği karakterin hikâyesiyle ilgilidir. Leman Veli, söz konusu karaktere “adını yaşatmak” amacıyla İkbal ismini verdiğini belirtmiş, bu tercihini kutsal bir fedakârlığın sembolü olarak yorumlamıştır. Ancak karakterin kurgudaki ölümü, sosyal medyada büyük tepki çekmiş; birçok kişi yazarın bu tercihini saygısızlık ve duyarsızlık olarak nitelendirmiştir.

Gelen eleştiriler üzerine Instagram hesabından bir açıklama yapan Veli, niyetinin yanlış anlaşıldığını ve asla kimseyi incitmek istemediğini ifade etmiştir. Açıklamasında, “İkbal” ismini karakterine vererek onun adını kitap sayfalarında ölümsüzleştirmek istediğini, karakterin vedasının ise “vahşet” değil, kendisi için kutsal bir anlam taşıdığını vurgulamıştır. Gelen tepkiler üzerine, kitabın ikinci baskısında karakterin adını değiştireceğini ve ithaf kısmını kaldıracağını duyurmuştur.

Yazar, söz konusu olayın “prim yapmak” amacıyla yapılmış gibi algılanmasından derin üzüntü duyduğunu belirtmiş, kırdığı herkesten özür dilemiş ve amacının asla kötü niyet taşımadığını özellikle vurgulamıştır.