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“Lego İsrail malı mı? Lego Türk malı mı? Lego kimin markası?” sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte ilgili içeriğimiz:

Lego, 1932 yılında Ole Kirk Christiansen tarafından kuruldu ve Lego A/S şirketi bünyesinde üretilen oyuncak ve oyunlarla ilgilenen bir firmadır. Lego, çocukların gelişimini desteklemek amacıyla bulmacalar, hayvanlar, arabalar, kodlama ve elektronik oyunlar gibi geniş bir ürün yelpazesi sunar.

Lego'nun merkezi Danimarka'dadır ve şirketin üretim birimleri Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Meksika ve Çin gibi birçok ülkede bulunmaktadır. Bu nedenle Lego'nun İsrail malı veya Türk malı olup olmadığına dair herhangi bir bağlantısı yoktur. Lego, uluslararası bir marka olarak dünya genelinde tanınan ve sevilen bir oyuncak markasıdır.