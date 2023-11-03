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"Lays İsrail Malı mı? Lays Türk malı mı? Lays Hangi Ülkenin?" sorularının cevapları, birçok insan tarafından merak edilmektedir. İşte bu konuda detaylar:

LAYS İSRAİL MALI MI?

Hayır, Lays İsrail malı değildir. Lays, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir cips markasıdır. Ürünleri, Amerika'da kökeni olan ve PepsiCo şirketi tarafından üretilen bir markadır. Dolayısıyla, Lays cipslerinin İsrail ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

LAYS HANGİ ÜLKENİN?

Lays, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir markadır. Kökeni Amerika'ya dayanan Lays cipsleri, dünya genelinde çok sayıda ülkede bulunmaktadır ve popüler bir atıştırmalık olarak tüketilmektedir. Ancak, Lays'ın üretim yeri ve merkezi Amerika'da bulunmaktadır.