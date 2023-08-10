Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın önerdiği "yerelden kalkınma modeli" kapsamında Çekerek Barajı'ndaki yarımadada 2019'da kurulan lavanta bahçesi mor ve yeşil rengiyle vatandaşın ilgisini çekerken, hasat edilen bitkiden yağ, sabun, krem ve kolonya üretiliyor.

Türkiye'de 250 dekarlık tek parselde kurulan en büyük lavanta bahçelerinden birine sahip olan Çekerek ilçesinde lavantalar hasat ediliyor. Hasat edilen lavantalar tesislerde yağ, sabun, krem ve kolonyaya dönüştürülüyor.

Öte yandan adeta açık hava stüdyosuna dönüşen alan, düğün hazırlığı yapan çiftler başta olmak üzere fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor. AA/Haber Merkezi