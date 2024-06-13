Akdağmadeni Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Latif Altın, Kurban Bayramında yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Başkan Altın, 9 günlük Kurban Bayramı tatili vesilesiyle yola çıkacak vatandaşlara yolda karşılaşabilecekleri problemlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Altın, yola çıkmadan önce araçların bakımlarının yapılması gerektiğini hatırlatırken diğer yandan yolculuk esnasında da trafik kurallarına uyulması ve belli aralıklarla molalar verilmesi telkininde bulundu.

“ARAÇ BAKIMLARI KESİNLİKLE YAPTIRILMALI”

Bayram tatillerinde sıcak havaların da etkisiyle trafik kazalarının arttığına dikkati çeken Altın, “9 günlük bayram tatilinin aynı zamanda karne tatili ve yaz tatiline denk gelmesiyle birlikte bu yıl şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğu yaşanabilir. Nitekim bu yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 75 vatandaşımızı trafik kazasında hayatını kaybederken 10 bin 810 vatandaşımız da yaralandı. Bayramda uzun yola çıkacak olan vatandaşlarımız her zamankinden daha dikkatli ve sabırlı olmalı. Sıcak havaların uzun yola etkisi göz önünde bulundurularak güneşin dik açıyla geldiği saatlerde yola çıkmamaya özen gösterilmeli. Uzun yola çıkmadan önce araç bakımları kesinlikle yaptırılmalı. Belirli aralıklarla hazırlanan ve haritada işaretlenen kaza kara noktaları mutlaka incelenmeli. Ayrıca takip mesafesine de duyarlı olunmalı. Vatandaşlarımız gidecekleri yere hızlı şekilde gitmek ve sevdikleriyle bir an önce kavuşmak istiyor. Ama aracınız ve yollar ne kadar kaliteli olsa da trafik hatayı kabul etmez. Bu sebeple yolda acele edilmemeli” dedi.

“MOLA VEREREK DİNLENİLMELİ”

9 günlük bayram tatilinde yola çıkacak olan vatandaşlara uyarıda bulunan Altın, “Bayram boyunca yaşanan kazaların yüzde 37,3'ü aşırı hız, yüzde 15,1'i kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uyulmaması, yüzde 11,6'sı şerit izleme ve değiştirme kurallarının gözetilmemesi sonucu gerçekleşti. 9 günlük bayram tatilini keyifle geçirebilmek için trafik kurallarına mutlaka riayet edilmeli ve aşırı hızdan kaçınılmalı. Ayrıca yola dinlenmiş olarak çıkılmalı ve yolculuk sırasında belirli aralıklarla mola vererek dinlenilmeli. Geçmiş yıllarda yaşanan kazalardan ders alarak, bayramın neşesini gölgede bırakmamalıyız” ifadelerini kullandı.