Bir minibüs lastiğinin patlamasının ardından kontrollünü kaybederek taklalar attı ve devrildi. Kazada 2 kadın yaşamını yitirirken, 8 kişi de çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip kesiminde gerçekleşen trafik kazası, bölge sakinlerini yasa boğdu.

Alınan bilgilere göre, Nizip’in kırsal Akçakent Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar atarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 2 kadın yaşamını yitirirken, 8 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, iddialara göre Hasan Ali yönetimindeki 27 ME 8998 plakalı minibüsün ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkmasıyla başladı. Savrulan araç, yol kenarında taklalar attıktan sonra devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde araçtaki Curiye El Uglan (45) ve ismi bilinmeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 8 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin adına Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 2 kadının cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.