Patlayan lastiği değiştirmek isteyen tır şoförü aracının kaymasının ardından altında kalarak ağır yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen acı bir iş kazasında, patlayan lastiğini değiştirmek isteyen tır şoförü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Kızıltepe’ye bağlı kırsal Eşme Mahallesi’nde gerçekleşti. 33 AT 516 plakalı tırın lastiği seyir halindeyken patladı. Bunun üzerine sürücü Hamza G. (44), aracı güvenli bir noktaya çekerek lastiği değiştirmek için çalışmaya başladı.

Fakat tam bu sırada, tırın zeminde kayması sonucu sürücü dengesini kaybederek aracın altına sıkıştı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.