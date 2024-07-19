Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün Ankara'da gerçekleşen seçimlerle yeni başkanını belirledi. Seçim sonuçlarına göre, İbrahim Hacıosmanoğlu TFF'nin yeni başkanı oldu. Hacıosmanoğlu’nun yönetim listesinde dikkat çeken isimlerden biri de kadın üye Lale Cander. Peki, Lale Cander kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor, hangi takımı destekliyor? İşte tüm detaylar...

LALE CANDER KİMDİR?

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ekibinde yer alan Lale Cander, iş dünyasında önemli bir yere sahip. Formula 1 yarışlarının düzenlendiği İstanbul Park pistinin yeni işletmecisi olan Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.'nin ortağıdır. Aynı zamanda Türk Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi olan Cander, iş dünyasındaki başarıları ile tanınmaktadır.

KARİYERİ VE BAŞARILARI

Lale Cander, Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.’nin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 11 Nisan 2019'da gerçekleştirilen genel kurul toplantısında seçilmiş ve beş yıldır bu görevini başarıyla sürdürmektedir. Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.'nin İstanbul Park'ın kullanım haklarını almasıyla dikkatleri üzerine çeken Cander, bu hamlesiyle iş dünyasında büyük bir etki yaratmıştır. İstanbul Park gibi prestijli bir mekanın yönetimini üstlenmek, Cander'in iş dünyasındaki vizyonunu ve yöneticilik kabiliyetlerini sergilemektedir.

Cender, Temmuz 2024'te TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer almıştır.

SPOR DÜNYASINDAKİ ETKİSİ

Lale Cander’in spor dünyasındaki rolü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer almasıyla daha da önem kazanmıştır. Cander ve ekibi, İstanbul Park'ı uluslararası motor sporları alanında daha ileriye taşımayı hedeflemektedir. Bu yeni sorumluluk, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.