Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve İzmir Çeşme kökenlidir. Eğitim hayatına uluslararası prestije sahip okullarda başlamış; İstanbul’daki Lycée Français Pierre Loti ve Paris’teki Lycée L’Ermitage’den mezun olmuştur. Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Hukuk eğitimi alarak lisans diploması kazanmış, ardından Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaparak akademik bilgisini derinleştirmiştir.

Sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alan Denizli, 2011 yılında Van Depremi’nde Akut Saha Gönüllüsü olarak görev yapmıştır. 2015’te Diyarbakır’da Doğu/Batı Çocuklarının Yaşamsal Gözlem Raporörü olarak, 2017’de ise UNHCR’nın Göçmen ve Mülteci Sınır Kampı'nda Gözlemci olarak bulunmuştur. Aynı yıl Mim Sanat Derneği bünyesinde Sevgi Evleri'nde gönüllü yaratıcı drama öğretmenliği yapmış, 2020'de Elazığ Depremi’nde AFAD Saha Gönüllüsü olarak görev almıştır. Ayrıca, Edirne Belediyesi ve UNHCR iş birliğiyle Edirne Sınır Kapısı Mülteci Kampı'nda Saha Gözlemcisi olarak çalışmıştır. 2021'de İstanbul Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Depremi'nde Bayraklı Belediyesi'nin Saha ve Çadır Kent Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 6 Şubat 2023 depremlerinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde Saha ve Dağıtım Sorumlusu olarak bulunmuştur.

Siyasi kariyerinde de dikkat çeken Lal Denizli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli görevler üstlenmiştir. 2010-2012 yılları arasında Beşiktaş Gençlik Kolları’nda Etkinlik ve Faaliyetlerden Sorumlu olarak başlamış, 2012-2015 yıllarında Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcılığı ve Eğitim Sekreterliği gibi kritik pozisyonlarda bulunmuştur. Ayrıca, 2014 yerel seçimlerinde İstanbul İkinci Bölge Seçim Koordinasyon Başkanı, 2018 genel seçimlerinde İstanbul İl Seçim Koordinasyon Sorumlusu, 2019 yerel seçimlerinde seçim koordinasyon ve saha sorumlusunun yanı sıra 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında Saha Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

İş dünyasında da başarılı adımlar atan Denizli, Dela Events adlı organizasyon ve PR şirketinin kurucu ortağı olarak yer almıştır. Ayrıca, CnnTürk’ün haber departmanında muhabir ve stajyer olarak medya deneyimini artırmıştır.

Fransızca, İngilizce ve İspanyolca dillerinde yüksek derecede yetkin olan Lal Denizli, uluslararası düzeyde etkili bir iletişim kurma yeteneğine sahiptir.