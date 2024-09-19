“Lacoste İsrail malı mı? Lacoste Türk malı mı? Lacoste hangi ülkenin?” Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Detayları haberimizde derledik:

Lacoste, 1933 yılında timsah lakaplı başarılı tenisçi René Lacoste tarafından kurulan giyim ve aksesuar markalarından biridir.

Hisselerinin yüzde 65,3’ü Bünyesinde Fransız Lacoste, Amerikan Gant ve Aigle gibi önemli markaları barındıran Avrupa’nın en büyük perakendecilerinden İsviçreli Maus Freres Group’a aittir.