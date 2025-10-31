Türkiye'nin genç keman sanatçısı Laçin Akyol, henüz 18 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Laçin Akyol Kimdir

Müzik dünyasında büyük umut vaad eden Akyol, başarılarıyla aldığı ödüller ve uluslararası sahnelerdeki performanslarıyla kısa sürede adını duyurdu. Ölüm haberi sanat camiasında ve sosyal medyada derin üzüntüyle karşılandı. Kaza sonrası başlatılan adli süreç, kamuoyunda yakından izlendi.

Kazanın Mersin’de Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleştiği açıklandı. Laçin Akyol, şehir merkezindeki yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın olduğu noktada aydınlatma sisteminin ve yol çizgilerinin yeterli olduğu, aracın ise hız sınırını önemli oranda aştığı teknik incelemeyle tespit edildi. Yapılan raporlarda Laçin’in kurallara uygun şekilde geçiş yaptığı, yaya geçidinin tam ortasında çarpıldığı belirtildi. Kaza sonrası ambulans hızla olay yerine ulaştı ancak yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen Akyol hayatını kaybetti.

Laçin Akyol, 7 Nisan 2006 İzmir doğumlu. Anne ve babası Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde keman sanatçısı. İlk müzik eğitimini Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda almaya başladı. Küçük yaşlarda katıldığı ulusal ve uluslararası keman yarışmalarında dereceler elde etti. Özellikle Brüksel’de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması’nda üçüncü oldu; 2016’daki aynı yarışmada ise ikincilik kazandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Mersin Devlet Opera ve Balesi ile sahne aldı. Son yıllarda İsviçre'de burslu olarak müzik eğitimi aldı; hem Türkiye’de hem yurt dışında önemli sahnelere çıktı.

Kazanın Detayları

Olay günü şehirdeki hız limiti 50 kilometre olarak belirlenmişti. Çarpan sürücü bölgedeki hız sınırını yüzde 20-40 oranında aştı. Teknik inceleme raporunda aracın çarpma anından sonra yaklaşık 30 metre sonra durabildiği ve Laçin’in 33 metre savrulduğu kaydedildi. Kamera görüntüleri ve raporlar, trafik işareti veya ışığı olmayan, yalnızca işaret levhası bulunan yaya geçidinde, sürücünün yeterince yavaşlamadığı ve yayaya geçiş hakkı tanımadığı yönündeydi. Laçin’in ise trafik kurallarına uygun şekilde geçmeye çalıştığı, herhangi bir aniden yola çıkma davranışı göstermediği belirlendi. Kaza sonrasında Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızları olan Laçin’in cenazesi Çiftlikköy Mezarlığı’na defnedildi.

Sürücü Ceza Aldı Mı?

Kazanın ardından sürücü İbrahim Halil Çabalar önce “ev hapsi” tedbiriyle soruşturmaya tabi tutuldu, ardından tutuklandı. Savcılığın hazırladığı iddianamede sürücünün “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Tüm duruşmalar sonunda mahkeme “bilinçli taksir” gerekçesiyle sanığa 4 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Sürücü tam kusurlu bulundu; ehliyetine de el konuldu. Soruşturma ve mahkeme sürecinde, teknik kusur değerlendirmeleri, araç hızının yol ve trafik durumuna uygun olmadığı ve yayaya geçiş hakkı verilmediği tespit edildi.

Laçin Akyol’un vefatı, genç yaşta elde ettiği müzik başarıları ve organlarının üç kişiye umut olmasıyla da toplumsal hafızada iz bıraktı. Bu olayla birlikte, trafikte hız kurallarının ve yaya geçidi bilincinin önemi bir kez daha gündeme geldi. Sanat camiası ise hem adaletin sağlandığını vurguladı hem de genç yeteneklerin güvenliğine yönelik çağrıları artırdı.