Üniversite eğitimleri için farklı şehirlere taşınacak olan öğrenciler, KYK yurtlarına yerleşmek için başvurularını yaptı. Şimdi ise gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak olan KYK yurt sonuçlarına çevrildi.

KYK Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024-2025 KYK yurt başvuruları, 20 Ağustos Salı günü başladı ve 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından, KYK yurt sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, başvuru sonuçlarını öğrenmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurularını yakından takip ediyor.

Kimler KYK Yurtlarında Ücretsiz Kalabilir?

Belirli şartları taşıyan öğrenciler, KYK yurtlarında ücretsiz olarak barınma hakkına sahiptir. Ücretsiz kalma hakkı olan öğrenciler şu şekildedir:

Şehit eş ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri

Gazi ve gazi çocukları

Anne ve babası vefat etmiş olan ve yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar

Devlet koruması altında olan öğrenciler

Bu öğrenciler, KYK yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.