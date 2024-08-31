Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sağlanan konaklama desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, yurt başvurularını 24 Ağustos itibarıyla tamamladı. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, KYK yurt başvuru sonuçlarına yönelik beklentiler artarken, öğrenciler sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye kabul edilen binlerce öğrenci, şehir dışı eğitim için KYK yurtlarına başvurdu. Başvurular, öğrencilerin devlet kurumlarından alınan bilgileri, ekonomik durumları, eğitim alınan şehir ve diğer kriterlere göre değerlendirildi. KYK yurt başvurularının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen sonuçlar henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçlar Eylül ayının ikinci haftasında erişime açılmıştı.

Bu yıl KYK yurt başvuru sonuçlarının en geç 13 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. Sonuçlar erişime açıldıktan sonra adaylar, kayıt hakkı kazandıkları devlet yurtlarına gerekli belgelerle başvuru yaparak kayıtlarını tamamlayacak. Kayıt takvimi ve gerekli belgeler, sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

Öğrenciler, ilk kayıt ücreti olarak adlandırılan ödemeyi yaparak yurtlarında konaklama hakkı kazanacak. Bu ücret, gün bazında yatak ücreti ve güvence bedelini içerir ve yerleştirildikleri yurda göre değişiklik gösterir. Ücret bilgileri ilgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alacak.

Henüz KYK yurt başvuru sonuçlarına ulaşamayan öğrenciler için gelişmeler, resmi açıklama ile duyurulacaktır.