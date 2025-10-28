Burdur’da KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yemek ve sudan numune alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda kalan yaklaşık 50 üniversite öğrencisi, gece saatlerinde karın ağrısı, ishal ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bazı öğrenciler ambulansla, bazıları ise kendi imkânlarıyla Burdur Devlet Hastanesi’ne gelerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından yurt yemekhanesi ve su sisteminden numuneler alındı. Sağlık ve tarım ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından öğrencilerin rahatsızlanma nedenleri laboratuvar ortamında araştırılacak. Yetkililer, ilk bulguların gıda kaynaklı olabileceğini, ancak net sonucun analizlerden sonra belli olacağını açıkladı.

Tedavisi tamamlanan öğrenciler, olayla ilgili ifadeleri alınmak üzere polis eşliğinde karakola götürüldü. Öğrenciler, ne yedikleri ve ne zaman rahatsızlandıkları hakkında bilgi verdi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili resmi soruşturma başlattı.