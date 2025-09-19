Tatilden dönen öğrencilerin, odalarındaki özel eşyalarının karıştırıldığını fark etmesiyle ortaya çıkan olayda, Gençlik ve Spor Bakanlığı hemen harekete geçti. Bakanlığın devreye girmesiyle birlikte üç ismin görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Bir öğrenci ise yaşadıklarını, “İç çamaşırlarımızı karıştırmışlar” sözleriyle anlattı.

Bakanlıktan Açıklama Geldi “Kabul Edilemez”

Sosyal medyada hızla yayılan olan olay sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin iddialar yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez. Yurdun hizmete kapalı olduğu dönemde gerçekleşmiştir. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmış, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Ancak öğrencilerin yurt yönetimine yaptığı şikâyetlerin yanıtsız bırakıldığı öne sürüldü.

3 Yönetici Görevden Uzaklaştırıldı

Bakanlığın açıklamasında, Merkezefendi ve Atatürk öğrenci yurtlarında görevli iki müdür ile bir müdür yardımcısının görevden alındığı bilgisi paylaşıldı.

“Özel Eşyalarımıza Saldırdılar”

Cevizlibağ KYK Atatürk Kız Yurdu’nda kalan bir öğrenci, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Poşetlerimiz yırtılmış, mektuplarımız açılmış, para edecek eşyalar aranmış. Özel eşyalarımıza saldırmışlar. İç çamaşırlarımız karıştırılmış. Hemen her odada aynı tablo vardı. Kilitli dolaplarımızın kilitleri kırılmış, değerli eşyalarımız çalınmış.”

Yönetimden Tepki Çeken Yanıt: “Yeni Öğrencileri Korkutmayın”

Öğrenciler, odalarındaki manzarayı yurt yönetimine aktardıklarında ise beklemedikleri bir yanıtla karşılaştı. İddiaya göre yöneticiler, “Kızlar böyle yapmayın, yeni öğrencileri korkutmayın. CİMER’e yazdığınızda size gelecek cevap bellidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca öğrencilere, “Eşyanızı bırakmasaydınız” imasında bulundukları öne sürüldü.

“Şöhretin İyisi Kötüsü Olmaz”

Bir diğer iddiaya göre, yurt müdürü bahçede yaptığı konuşmada, “Hiç aramayan akrabalarım bile arıyor, müfettişler başımda, bir bakmışsınız görevden alınmışım” dedi. Memurların müdürü alkışladığını belirten öğrenciler, müdürün daha sonra, “Şöhretin iyisi kötüsü olmaz” sözünü sarf ettiğini aktardı.