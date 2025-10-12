2025-2026 akademik yılı yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yurda yerleşemeyen öğrenciler, ek yurt başvurularıyla yeniden şansını deneyecek.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden (KYGM) yapılan açıklamada, 2025-2026 öğretim yılı ek yurt başvurularının Ekim ayının ikinci haftasında alınmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, “ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

KYK ek yurt başvuruları henüz başlamadı. Ancak başvuruların 13-17 Ekim haftasında erişime açılması bekleniyor.

Öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek şifre almaları gerekiyor. Ayrıca öğrenciler, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartı ile de sisteme giriş yapabilecek.

Ek yurt başvuruları, KYGM tarafından belirlenecek boş kontenjan sayısına göre değerlendirilecek. İlk yerleştirmede yurda kayıt yaptırmayan öğrencilerden boşalan kontenjanlar, ek başvuru süreciyle doldurulacak.