Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak olan aylık KYK burs, kredi ödemeleri için başvuru tarihleri merak konusu oldu.

KYK Bursu İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük merak konusu olan KYK burs ve krediler için araştırmalar sürüyor. Geçen sene bu ay başlayan KYK burs ve kredi başvuru işlemleriyle ilgili bu yılı kapsayan duyuru geldi mi? Aylık KYK burs, kredi ödemeleri için başvurular başladı mı, ne zaman başlıyor?

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri henüz başlamadı.

KYK Burs Kredi Miktarı Ne Kadar?

KYK burs ve kredi miktarı Ocak 2025'ten itibaren 3 bin TL ödenmişti.

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.