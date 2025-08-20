Kvkk Duyurdu Kpss’siz Personel Alımı!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu KPSS'siz personel alımı gerçekleştirecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca bildirilen son dakika duyurusunda İŞKUR e şube üzerinden personel alımı yapılacağını bildirdi.

Temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi ve şoför kadrolarında çalışmak üzere yapılacak personel alımında başvurular alınmaya başlandı.

Başvuru Yaparken Genel Şartlar Nedir?

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,Hastane personeli

Askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak

7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,

Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet ediyor olmak,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1’inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Başvuru Nereden Yapılır?

İlana başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başladı. Başvuru yapmak için;

https://esube.iskur.gov.tr/