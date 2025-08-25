Türk yüzme sporunun genç yeteneği Kuzey Tunçelli, uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Romanya’nın Otopeni kasabasında düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda yarışan Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte altın madalya kazandı.

Kuzey Tunçelli Kimdir?

Kuzey Tunçelli, İstanbul’da 30 Ağustos 2007 tarihinde dünyaya geldi.

İsrail'in Netanya kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, Kuzey Tunçelli'nin kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Şampiyonada hem 800 metre hem de 1500 metre serbest kategorilerinde yarışan milli sporcu, her iki dalda da altın madalya kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Tunçelli, 1500 metre serbest yarışında elde ettiği dereceyle tarihe geçti. Bu mesafeyi 15 dakika barajının altında tamamlayan tarihteki ilk 16 yaş altı yüzücü oldu.

Bu başarılı performansları, kendisine aynı zamanda 800 ve 1500 metre dallarında Olimpiyat vizesi kazandırdı. Doha'da düzenlenen 2024 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda yarışarak 1500 metrede dünya sekizinciliği elde etti.

Bu sonuç, onun büyükler kategorisindeki potansiyelini gösteren önemli bir adım oldu.

2024 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda ise kariyerindeki ilk büyükler madalyasını kazandı.